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29.09.2020 - 00:28 | | DHA

Meksika'da facia! 13 kişi hayatını kaybetti...

Meksika'da yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Meksika'da facia! 13 kişi hayatını kaybetti...

Kaza, Meksika'nın Chiapas eyaletindeki La Trinitaria ilçesine yakın noktadaki otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü ve devrildi. Kaza sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Meksikada facia 13 kişi hayatını kaybetti...

Yaralıların 11'inin kadın, 5'inin ise çocuk olduğu aktarıldı. Ağır yaralananlar için kaza yerine helikopter ambulansın da sevk edildiği belirtilirken, kaza nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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