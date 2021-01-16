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16.01.2021 - 06:28 | | AA

Meksika'da korkunç iddia! İhmal yüzünden öldüler

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir huzurevinde ihmal nedeniyle 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından öldüğü iddia edildi.

Meksika'da korkunç iddia! İhmal yüzünden öldüler

Eyalet İnsan Hakları Komisyonunun açıklamasında, huzurevinde yaşayanların bulunduğu mekanlarda hijyen ve denetim eksikliğinden dolayı 13 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Jalisco Sosyal Yardım Enstitüsü, iddialar üzerine konunun araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 588 bin 369 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 137 bin 916 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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