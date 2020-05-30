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30.05.2020 - 09:38 |

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 371 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 371 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 371 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 371 artarak 9 bin 415'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 227 artışla 84 bin 627'ye ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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