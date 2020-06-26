26.06.2020 - 21:03 | | AA
Meksika'da Maliye Bakanı corona virüse yakalandı
Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını açıkladı.
Arturo Herrera, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, koranavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Herrera, "Hafif belirtilerim var. Bu saatten itibaren kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Obrador'la bir araya gelmişti
Herrera, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez ile görüşmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. Ülkede 7 Haziran'da Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo’da virüs tespit edilmişti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 25 bin 60 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 202 bin 591 olarak kayda geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.