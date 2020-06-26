MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Meksika'da Maliye Bakanı corona virüse yakalandı
ABONE OL
26.06.2020 - 21:03 | | AA

Meksika'da Maliye Bakanı corona virüse yakalandı

Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını açıkladı.

Meksika'da Maliye Bakanı corona virüse yakalandı

 

Arturo Herrera, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, koranavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Herrera, "Hafif belirtilerim var. Bu saatten itibaren kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Obrador'la bir araya gelmişti

Herrera, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez ile görüşmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. Ülkede 7 Haziran'da Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo’da virüs tespit edilmişti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 25 bin 60 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 202 bin 591 olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS saat kaçta 2020, sınav ne zaman? YKS sınavında gerekli belgeler nelerdir, veliler gelecek mi?

YKS saat kaçta 2020, sınav ne zaman? YKS sınavında gerekli belgeler nelerdir, veliler gelecek mi?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Yarın marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 27 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Yarın marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 27 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

Sıradaki Haber