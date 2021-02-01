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01.02.2021 - 12:14 | | AA

Meksika'da parti düzenlenen eve silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 7 ölü

Meksikaâ€™nÄ±n Jalisco eyaletinde, silahlÄ± dÃ¶rt saldÄ±rganÄ±n hafta sonu evde dÃ¼zenlenen partide eÄŸlenenlere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â

Meksika'da parti düzenlenen eve silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 7 ölü

Polis, olay yerine 2 motosikletle gelen silahlÄ± 4 saldÄ±rganÄ±n, hafta sonu parti dÃ¼zenlenen eve baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°Ã§eridekilerin paralarÄ±nÄ± ve deÄŸerli eÅŸyalarÄ±nÄ± gasbeden saldÄ±rganlar daha sonra kalabalÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§arak biri kadÄ±n 7 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Jalisco eyaleti, uzun zamandÄ±r aynÄ± adlÄ± kartele ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. SaldÄ±rÄ±nÄ±n birkaÃ§ uyuÅŸturucu Ã§etesinin bÃ¶lge hakimiyeti iÃ§in savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Zacatecas eyaleti sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir yerde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Jaliscoâ€™nun komÅŸusu Michoacan eyaletinde de benzer bir silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Bir partiye katÄ±lanlarÄ± hedef alan 3 saldÄ±rganÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸte aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu birkaÃ§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Meksika'daki Ã§oÄŸu eyalette yetkililer, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle eÄŸlence partileri dÃ¼zenlenmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor ancak yaptÄ±rÄ±m konusunda gerekli Ã¶zenin gÃ¶sterilmediÄŸi de biliniyor. Federal hÃ¼kÃ¼met, bu tÃ¼r organizasyonlar nedeniyle gÃ¶zaltÄ±lar yapÄ±lmamasÄ± konusunda eyaletleri uyarmÄ±ÅŸtÄ±.

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