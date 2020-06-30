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30.06.2020 - 23:08 | | AA

Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti

Meksika'da Veracruz Valladolid Üniversitesi Rektörü Maria Guadalupe Martinez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da üniversite rektörü suikaste kurban gitti

 

Meksika basınındaki haberlere göre, Martinez, Veracruz eyaletine bağlı Xalapa kentindeki evinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri Martinez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Eyalet savcılığı olaya ilişkin açıklamasında, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını, sorumluların kısa zamanda ortaya çıkarılacağını belirtti.

Milyonluk kapkaçı esnaf engellediİstanbul Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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