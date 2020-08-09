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09.08.2020 - 17:38 | | AA

Meksika'da yol kenarına atılmış cesetler bulundu

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da, kurşunlanan yedi erkeğin kartel savaşının yeni kurbanları olduğu tahmin ediliyor.

Meksika'da yol kenarına atılmış cesetler bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yol kenarında 7 erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, Guanajuato'nun Michoacan eyaleti sınırında yol kenarında üzerlerinde çok sayıda kurşun izi olan 7 erkek cesedinin bulunduğunu belirtti.

Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı ve çeşitli silahlar olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu 7 kişinin orada öldürülmüş olabileceğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Jalisco New Generation karteli üyesi olduğu düşünülen ve üzerlerinde askeri kıyafetler ve silahlar bulunan bir grup hafta sonu sosyal medyada yayınladıkları bir videoda "Santa Rosa de Lima" isimli kartelin üyelerini tehdit etmişti.

2017’den bu yana Guanajuato genelindeki yetki alanını artırmak isteyen söz konusu iki kartelin çatışmalarında 9 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ton kapasiteli ekskalatörü incelediSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi.
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