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07.05.2020 - 22:15 | | AA

Meksika'dan skandal hareket! Corona virüslü çocuklar sınır dışı edildi

Meksika, yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti.

Meksika'dan skandal hareket! Corona virüslü çocuklar sınır dışı edildi

 

Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı.

Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.

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