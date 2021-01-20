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20.01.2021 - 23:11 | | DHA

Melania Trump giderken de damga vurdu! Böyle mesaj verdi

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan  başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trumpın turuncu  desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.

Melania Trump giderken de damga vurdu! Böyle mesaj verdi

 

ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan  başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi.

Melania Trump'ın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz veren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. 

ABD medyası, Melania Trumpın Beyaz Saraydan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi karşıt olarak yorumladı.

Melania Trump giderken de damga vurdu Böyle mesaj verdi

Melania Trump giderken de damga vurdu Böyle mesaj verdi

Melania Trump giderken de damga vurdu Böyle mesaj verdi


Fermude nine, Bakan Selçuk ile görüştüMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki okulda düzenlenen törene elinde Türk Bayrağı ile katılarak gündeme gelen 96 yaşındaki Fermude Cangül, Bakan Selçuk ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.
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