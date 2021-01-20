20.01.2021 - 23:11 | | DHA
Melania Trump giderken de damga vurdu! Böyle mesaj verdi
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trumpın turuncu desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti.
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi.
Melania Trump'ın turuncu 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz veren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı.
ABD medyası, Melania Trumpın Beyaz Saraydan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi karşıt olarak yorumladı.
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