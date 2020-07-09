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09.07.2020 - 09:39 | | İHA

Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli ateşe verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da bulunan heykeli ateşe verildi. Zarar gören heykel, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Melania Trump'ın Slovenya'daki heykeli ateşe verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın memleketi Slovenya'nın Sevnica bölgesinde yer alan heykelinin ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'da ateşe verildiği açıklandı. Sanatçı Brad Downey, heykelin yapısının bozulması üzerine kaldırıldığını bildirdi. Downey, Melania Trump'ın bir göçmen olduğunu vurgulayarak ABD'de diyalog kurulmasını sağlayacağını umut ettiğini ifade etti. Downey, "Neden yaptıklarını bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Washington'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan Ocak ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Donald Trump heykeli de ateşe verilmişti.

Bursa Karacabey'de yangın çıktı!Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında, 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı evde yaşayan ve mahalle sakinleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 80 yaşındaki İsmail Döngel, vucudundaki yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılırken, evde bulunan 4 köpeğin öldüğü belirlendi.
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