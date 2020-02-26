MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Melania yogada
ABONE OL
26.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Melania yogada

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan’da iki günlük resmi ziyarete bulunan first lady Melania Trump, önceki gün başkent Yeni Delhi’de bir okula gitti.

Melania yogada

Kaşlarının ortasındaki Hindistan kültürüne özgü “tilaka” ile dikkat çeken Trump, okulda yoga ve meditasyon yapılan “mutluluk dersine” katıldı. Trump’ın bir süre meditasyon yapması da dikkat çekti. 

Annesine çarpan otomobile saldırı anı kameradaSakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber