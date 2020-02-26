26.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Melania yogada
ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan’da iki günlük resmi ziyarete bulunan first lady Melania Trump, önceki gün başkent Yeni Delhi’de bir okula gitti.
Kaşlarının ortasındaki Hindistan kültürüne özgü “tilaka” ile dikkat çeken Trump, okulda yoga ve meditasyon yapılan “mutluluk dersine” katıldı. Trump’ın bir süre meditasyon yapması da dikkat çekti.
Annesine çarpan otomobile saldırı anı kameradaSakarya'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı kadının oğlu, sinir krizi geçirip, otomobilin kaportasına vururken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.