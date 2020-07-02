Melbourneâ€™de bir aylÄ±k Kovid-19 yasaklarÄ± baÅŸladÄ±

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Avustralya'nÄ±n Victoria eyalet hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bugÃ¼nden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren Kovid-19 yasaklarÄ± uyarÄ±nca Melbourne'de posta kodlarÄ±yla "sÄ±cak bÃ¶lgeler" olarak tanÄ±mlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya iÅŸe gitmek, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmek, yiyecek ve diÄŸer temel ihtiyaÃ§ malzemeleri satÄ±n almak" dÄ±ÅŸÄ±nda evden Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± semtleri kapsayan, 29 Temmuzâ€™a kadar sÃ¼recek yeni kurallar Ã§erÃ§evesinde belirlenen sebepler dÄ±ÅŸÄ±nda evden Ã§Ä±kanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere baÅŸlayan polisler tarafÄ±ndan para cezasÄ± kesilecek.

MELBOURNE'DE 77 YENÄ° KOVÄ°D - 19 VAKASI KAYDEDÄ°LDÄ°

Kentte son 24 saatte yapÄ±lan testlerde 77 kiÅŸinin daha virÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Victoria Eyalet SaÄŸlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Brett Sutton, bu vakalardan Ã§oÄŸunluÄŸunun "sÄ±cak bÃ¶lgeler" olarak belirlenen semtlerde kaydedildiÄŸini sÃ¶yledi.

Sutton, sÄ±cak bÃ¶lgelerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki semtlerdeki artÄ±ÅŸÄ±n kaygÄ± verici olduÄŸunu ancak bu semtlerde kÄ±sÄ±tlamaya gidilmeyeceÄŸini belirtti.

Â YASAKLARDAN AVUSTRALYALI TÃœRKLER DE ETKÄ°LENECEK

Melbourne'de kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±, Broadmeadows, Dallas, Roxburgh Park, Glenroy ve Craigieburn gibi semtler, AvustralyalÄ± TÃ¼rklerin en yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

BÃ¶lgede yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±ndan Mehmet Ã‡akÄ±r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, virÃ¼sÃ¼n Ã§evre semtlerde olmamasÄ±na raÄŸmen Broadmeadows ve Glenroy'da gÃ¶rÃ¼lmesinin ilginÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AkÄ±llarÄ±na gelmeyen bir hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden korunmak gerektiÄŸini belirten Mehmet Ã‡akÄ±r, "VirÃ¼sten korunmak iÃ§in hanÄ±mla bile aramÄ±za mesafe bÄ±rakÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ korunmak zorundayÄ±z, sosyal mesafenin olmasÄ± zorunludur, ben devamlÄ± buna dikkat ediyorum." dedi.

Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in geldiÄŸi alÄ±veriÅŸ merkezinde virÃ¼se karÅŸÄ± maske takarak tedbir alan Selman KÃ¶rÃ¼k, "MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§Ä±kmayacaksÄ±n, ÅŸimdi bu saÄŸlÄ±k iÃ§in, saÄŸlÄ±k sorunu var." ifadesini kullandÄ±.

Â Kovid-19 testi iÃ§in sÄ±raya girdiÄŸini ve evde kalmanÄ±n virÃ¼sten korunmakta Ã¶nemli olduÄŸunu hatÄ±rlatan Melih Beken, "GerekmediÄŸi sÃ¼rece Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klarÄ± iÃ§in daha iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

Â KUZEY BÃ–LGESÄ°NDE 3 AY SONRA VÄ°RÃœS TEPSÄ°T EDÄ°LDÄ°

Â Kuzey BÃ¶lgesi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Natasha Kate Fyles, yaklaÅŸÄ±k 3 ay sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶nen 30'lu yaÅŸlarda bir erkekte Kovid-19 tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

VirÃ¼se yakalanan hastanÄ±n Melbourne'de 14 gÃ¼n karantinada kaldÄ±ktan sonra Darwin kentine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Bakan Fyles, orta derecede belirtiler gÃ¶steren bu kiÅŸinin Royal Darwin Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â Kovid-19'dan 104 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Avustralya'da 2 milyon 505 binden fazla kiÅŸiye yapÄ±lan testler sonucunda virÃ¼se yakalanan 7 bin 920 AvustralyalÄ±dan 7 bin 63'Ã¼nÃ¼n iyileÅŸtiÄŸi kaydedildi.

YENÄ° ZELLANDA'DA Ä°KÄ° YENÄ° VAKA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Yeni Zelanda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iki gÃ¼ndÃ¼r yeni vaka tespit edilemeyen Ã¼lkeye yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶nen 2 kiÅŸide Kovid-19 tespit edildi.

Â VirÃ¼se yakalanan 30â€™lu yaÅŸlarÄ±ndaki erkek hastanÄ±n Amerika'dan, 30â€™larÄ±ndaki kadÄ±n hastanÄ±n da Kenyaâ€™dan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan bakanlÄ±k, her iki hastanÄ±n da karantinada olduÄŸunu, temasta bulunduklarÄ± kiÅŸilerin de izole edildiÄŸini duyurdu.

Â Yeni vakalarla Ã¼lkedeki Kovid-19â€™a yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 1530â€™a, aktif vaka sayÄ±sÄ± da 24â€™e yÃ¼kseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kiÅŸinin iyileÅŸtiÄŸi Ã¼lkede, 22 Yeni ZelandalÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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