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15.10.2020 - 07:00 |

Mercan kıyımı

Avustralya’nın Mercan Denizi’ndeki mercanların yarısının küresel ısınma nedeniyle yok olduğu ortaya çıktı

Mercan kıyımı

Avustralya’nın Mercan Denizi, dünya mirası tarihi sit alanı olarak UNESCO’nun korumasında bulunuyor. Ama Mercan Denizi’nin de korunamadığı, Avustralyalı uzmanların yaptığı araştırmayla ortaya çıktı. Araştırmacılar, 344 bin 400 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük resif sistemi olan Mercan Denizi’ndeki “Büyük Set Resifi”nde (Great Barrier Reef) inceleme yaptı. Ekip, bölgedeki mercanların yarısının küresel ısınma nedeniyle yok olduğunu belirledi.

Nesli tehlike altında

Araştırma, okyanustaki ısınmanın mercan ve diğer deniz canlılarını çok olumsuz etkilediğini gösterdi. Özellikle ısınmanın rekor seviyeye ulaştığı 2016 ve 2017 yıllarında mercanlar çok olumsuz etkilendi. Uzmanlar, “Mercan resiflerinin beyaz yosunla kaplanması 40 yıldır çok arttı. Önlem alınmazsa 2050’ye kadar mercanların yüzde 90’ı yok olur” dedi. (Mercanlar, omurgasız hayvanların Knidliler şubesinin denizlerde yaşayan bir sınıfı. Bu canlıların deniz yüzeyine kadar yükselerek meydana getirdiği uzun mercan kayalarına “resif” deniliyor.)

Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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