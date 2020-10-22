22.10.2020 - 07:00 |
Merdivenler sınıfları oldu
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 434 bin 400’ün üstüne çıktığı İtalya’da aktif Kovid-19 hasta sayısı 142 bin 739’a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 870’e yükseldi.
Can kaybının 36 bin 705’e çıktığı ülkede, en çok vakanın görüldüğü Lombardiya ve Campania’da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor. Campania bölgesindeki Napoli kentinde vaka sayısının artması nedeniyle okullar kapatılmıştı. Öğretmen Pamela Buda, eğitimden geri kalan öğrencileri için yeni bir yola başvurdu. Sokak merdivenlerini sınıf olarak kullanmaya başlayan Buda, derslerini artık burada işliyor.