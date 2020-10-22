Merdivenler sınıfları oldu

Can kaybının 36 bin 705’e çıktığı ülkede, en çok vakanın görüldüğü Lombardiya ve Campania’da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor. Campania bölgesindeki Napoli kentinde vaka sayısının artması nedeniyle okullar kapatılmıştı. Öğretmen Pamela Buda, eğitimden geri kalan öğrencileri için yeni bir yola başvurdu. Sokak merdivenlerini sınıf olarak kullanmaya başlayan Buda, derslerini artık burada işliyor.