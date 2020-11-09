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09.11.2020 - 07:00 |

Merkel: Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, açık kapı gününde vatandaşların sorularını yanıtladı.

Merkel: Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak

 

İlk önce kim aşı yapılacağı sorusunun yetkili kurum ve kuruluşlarla tartışıldığını söyleyen Merkel, “Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; haliyle ilk sırada sağlık çalışanları, doktorlar ve risk grubunda yer alan insanlar yer alacak. Ülkemizde bu kişilerin sayısı epey yüksek” dedi. Alman hükümetinin yakın bir tarihte koronavirüs aşısının tescil edilmesi beklentisi içinde olduğunu ifade eden Başbakan Merkel, başlarda yeteri dozda aşının mevcut olmayacağını da vurguladı. Merkel, “Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak, bu kişilerin tercihine kalmış bir karar” dedi. Halkın yüzde 60’ı ile 70’inin aşı veya hastalığı geçirilmesi sonucu bağışıklık kazanması durumunda “virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını” kaydeden Almanya Başbakanı, “Ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz” dedi.

Merkel: Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak

Tedbirlere karşı sokaklardaydılar

Almanya’da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu binlerce kişi, Leipzig kentinde Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Cumartesi geç saatlere kadar süren gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

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