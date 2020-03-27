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27.03.2020 - 23:21 | | AA

Merkel ile Trump telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı DonaldTrump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Merkel ile Trump telefonda görüştü

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel ve Trump'ın görüşmesindeki ana konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya çapındaki etkileri olduğu ifade edildi.

İki liderin, Kovid-19 salgınındaki gelişmeler ve yapılabilecek iş birliği imkanları konusunda yakın temasta kalma konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Açıklamada, Merkel ve Trump'ın Afganistan'daki barış müzakereleri hakkında konuştukları, Almanya ile ABD'nin Afganistan'da barış ve istikrar sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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