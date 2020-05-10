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10.05.2020 - 18:05 | | AA

Merkel uyarmıştı! Almanya'da korkutan corona virüs gelişmesi...

Gelen son dakika haberlerine göre; Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yeni tip corona virüs (cAovid-19) bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Merkel uyarmıştı! Almanya'da korkutan corona virüs gelişmesi...

 

Çarşamba gününden bu yana Kovid-19 önlemlerini bir hayli yumuşatan Almanya'da bulaş oranının 1,1'e çıkması RKI'yi kaygılandırdı.

RKI'den yapılan açıklamada, Almanya'da 0,65 olan bulaş oranının 1,1'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bulaş oranının artmasının endişe verici olduğu, sosyal mesafe, maske takma gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, bulaş oranının 1,1'e çıkması ve öyle kalması durumunda ülkedeki sağlık sisteminin ekimde kapasitesini aşacağı uyarısında bulunmuştu.

Birçok eyalette tedbirler gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin kademeli gevşetilmesi kapsamında 11 Mayıs'ta kreşler kısmen açılacak.

Öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda da adım adım diğer çocuklar kreşlere gidebilecek.

Birçok eyalette yarından itibaren açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla izin verilecek.

Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, yarından itibaren diğer bazı sınıflardaki öğrenciler de ders başı yapacak.

Opera, müze ve sergi alanları birçok eyalette yarından itibaren tekrar açılacak.

Restoran ve kafelerin de bu haftadan itibaren kademeli çalışması planlanırken, bu konuda da her eyalet farklı tarihler belirledi.

Almanya'da 16 Mayıs'tan itibaren 1. ve 2. futbol ligleri de yeniden başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılış töreninde konuşma yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde konuşma yaptı. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımına devam edilen salgın hastanelerine ilişkin Erdoğan, bu iki hastanenin bayram sonuna kadar açılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul'un acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi İstanbul'a hizmet etmek, imkandan önce inanç meselesidir" dedi.
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