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02.10.2020 - 23:28 | | İHA

Merkel'den son dakika vize serbestisi açıklaması: Aralık ayında...

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye’nin Aralık ayında vize serbestisi konusunda görüşeceğini belirterek, “Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirdik” dedi.

Merkel'den son dakika vize serbestisi açıklaması: Aralık ayında...

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayında AB ile Türkiye’nin vize serbestisi konusunu görüşeceğini açıkladı. Merkel, “İlişkilerde pozitif konular iki tarafın da lehine olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son zamanlarda sıklıkla görüştüğüne değinen Merkel, Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirtti. Merkel, “Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşması ile ekonomik işbirliği konularını da görüşmek istiyoruz. Vize serbestisi konusunda Aralık ayına kadar iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirdik” diyen Merkel, “Türkiye ile AB ilişkilerinde olumlu bir ajandaya kavuşmak için gerekenleri yapmak istiyoruz” dedi.

27 ülkenin liderlerinin Brüksel’de bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, bugün yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

 

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