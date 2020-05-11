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11.05.2020 - 13:42 |

Merkel'i Hitler ile kıyaslayan Malta'nın Finlandiya büyükelçisi istifa etti

Malta'nın Finlandiya Büyükelçisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan Adolf Hitler ile kıyasladı.

Merkel'i Hitler ile kıyaslayan Malta'nın Finlandiya büyükelçisi istifa etti

Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Michael Zammit Tabona, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Hitler ile kıyasladığı sosyal medya paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine görevinden istifa etti.

Büyükelçi Zammit Tabona Facebook hesabındaki paylaşımında "75 yıl önce Hitler vardı. Avrupa'yı kontrol etmek isteyen Hitler'in hayallerini gerçekleştiren Angela Merkel'i kim durduracak?" ifadelerini kullandı. 

Tabona her ne kadar sonra bu mesajını silse de, ifadeleri Twitter’dan paylaşıldı ve büyükelçi büyük tepki çekti.

 

 

 

Vatandaşların öldüğünü sandığı adamın yaşadığı ortaya çıktıAntalya’da kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz yatar halde bulundu. Öldüğü düşünülen, gelen sağlık ekiplerinin yaşadığını fark etmesiyle ambulansa alınan adam, hastaneye götürüldü.
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