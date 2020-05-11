Merkel'i Hitler ile kıyaslayan Malta'nın Finlandiya büyükelçisi istifa etti

Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Michael Zammit Tabona, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Hitler ile kıyasladığı sosyal medya paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine görevinden istifa etti.

Büyükelçi Zammit Tabona Facebook hesabındaki paylaşımında "75 yıl önce Hitler vardı. Avrupa'yı kontrol etmek isteyen Hitler'in hayallerini gerçekleştiren Angela Merkel'i kim durduracak?" ifadelerini kullandı.

Tabona her ne kadar sonra bu mesajını silse de, ifadeleri Twitter’dan paylaşıldı ve büyükelçi büyük tepki çekti.