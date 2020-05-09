Mert’in mutluluğu

Gurubun, 6 gün önce Yeniköy Mahallesi’nde verdiği konser, Mert’in dikkatini çekmiş ama gruba sesini duyuramamıştı. Çocuğunun üzüntü yaşadığını gören anne Gülhanım Solmaz, Başkan Bahattin Gümüş’ü arayıp durumu anlattı. Müzisyenlerle engelli gencin evinin önüne gelen Başkan Gümüş, burada Mert ile Kerimoğlu Zeybeği oynadı.