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09.05.2020 - 00:02 |

Mert’in mutluluğu

Muğla’da, bedensel ve zihinsel engelli Üstün Mert Solmaz’ın (26) davul zurna isteğini kırmayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Roman müzisyenlerin yer aldığı 10 kişilik ekiple gencin evine giderek zeybek oynadı.

Mert’in mutluluğu

Gurubun, 6 gün önce Yeniköy Mahallesi’nde verdiği konser, Mert’in dikkatini çekmiş ama gruba sesini duyuramamıştı. Çocuğunun üzüntü yaşadığını gören anne Gülhanım Solmaz, Başkan Bahattin Gümüş’ü arayıp durumu anlattı. Müzisyenlerle engelli gencin evinin önüne gelen Başkan Gümüş, burada Mert ile Kerimoğlu Zeybeği oynadı.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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