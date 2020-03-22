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22.03.2020 - 22:42 | | AA

Mescid-i Aksa corona virüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın corona virüs ile mücadele kapsamında yarın sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu.

Mescid-i Aksa corona virüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’in tüm kapılarının yarın sabah namazından itibaren kapatılacağı belirtilerek söz konusu uygulamanın geçici olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceğinin altı çizilerek halka evlerinde kalmaları, sağlık kurumları ile ulemanın tavsiyelerine uymaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada söz konusu kararın Filistin sağlık kurumları ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığı belirtildi.

İslami Vakıflar İdaresi, daha önce Kovid-19’un yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

 

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
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