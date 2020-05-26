MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Metroda corona virüs deneyi: Herkese bulaşıyor
ABONE OL
26.05.2020 - 17:07 | | DHA

Metroda corona virüs deneyi: Herkese bulaşıyor

İngiltere'deki deneyde metroya binen bir Covid-19 hastasının, yedi metrelik alandaki herkesi virüsle kapladı.

Metroda corona virüs deneyi: Herkese bulaşıyor

Dünyayı diz çöktüren corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, corona virüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.

Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir corona virüs hastasının, en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.

Ayrıca corona virüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.

Bakan Berat Albayrak'tan Halkbank paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün market ve bakkallar açık mı? Bakkal ve marketler 26 Mayıs (bugün) hizmet veriyor mu? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Bugün market ve bakkallar açık mı? Bakkal ve marketler 26 Mayıs (bugün) hizmet veriyor mu? BİM, A101, ŞOK, Carrefour, Migros çalışma saatleri

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Sokağa çıkma yasağına rağmen Ramazan Bayramı'nda 33 kişi öldü!

Sokağa çıkma yasağına rağmen Ramazan Bayramı'nda 33 kişi öldü!

Sıradaki Haber