Metroda dehşet: 'Bebeğime defalarca yumruk attı!'

Cumartesi günü ABD'nin New York kentindeki Manhattan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Saat 15.00 sularında kucağında bebeğiyle metroya binen anne, burada dilenen bir kadının saldırısına uğradı. Sıradışı olansa, dilencinin anneyi bırakıp iki yaşındaki çocuğunu yumruklamasıydı.

Talihsiz anne, isminin açıklanmaması koşuluyla pazar günü New York Post'a konuştu.

Saldırgan hâlâ yakalanamadığı için tedirgin olduğunu belirten 21 yaşındaki kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse bana yardım etmeye çalışmadı. 'Bana yardım edin, bebeği alın!' diye bağırdım ama yardım için hiç kimse kılını kıpırdatmadı."

Mağdur kadın, dilencinin önce bir erkekten 20 dolar istediğini, sonra da kendisine yöneldiğini belirtti. Dilenciden uzak durmasını istediğini aktaran anne, kadının sinirlenip ayağına bastığını ifade etti. Genç anne, güvenlik kemeriyle tuttuğu çocuğunu korumak için dilenciyi ittiğini söyledi:

"Döndü ve bebeğe defalarca yumruk atmaya başladı. Bana hiç vurmadı bile! Yüzünü asla unutmayacağım, şeytani bir görünüşü vardı."

Trenin istasyona ulaşmasıyla birlikte dilenci kaçtı. Bütün koltukların dolu olduğu metroda hiç kimse müdahale etmedi.

Astımı olan bebek, yüzünden ve kulağından hafif yaralandı ancak annesi, hakkında "Yüzüne dokunmama izin vermiyor" dediği bebeğinin travma geçirdiğini ifade etti.

Bu haber yazılırken New York polisi 40'lı yaşlarındaki, iri yapılı, çok kısa saçlı ve boynu dövmeli kadını hâlâ arıyordu.

Kaynak: Independent Türkçe