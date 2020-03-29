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29.03.2020 - 15:09 | | İHA

Metroda saçılan paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı

Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

Metroda saçılan paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı. Corona virüsünün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi. O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin'de 81 bin 439 korona virüsü vakası bulunuyor.

Coronaya yakalanan İlknur hemşireden iyi haber geldi!İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak corona virüsüne yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.
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