Metroda yanına yaklaştı, her şey bir anda oldu!

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde gerçekleşti. 4 Eylül'de Miami metrosunda meydana gelen olayın görüntüleri polis yetkilileri tarafından yayınlandı.

Tek başına seyahat etmekte olan Andrea Puerta adlı genç kadın, yanına yaklaşan bir adamın saldırısına uğradı. 29 yaşındaki genç kadın, isminin Joshua James King olduğu öğrenilen saldırgan tarafından darbedildi. 25 yaşındaki saldırgan, zavallı kadını 20'den fazla kez yumrukladı ve tekmeledi.

Puerta, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırganı daha önce hiç görmediğini söyledi. "Bana doğru yaklaştı ve bir anda vurmaya başladı. Başımı ellerimin arasına aldım ve ona durması için yalvardım. Ama durmadı." ifadelerini kullandı. Puerta, saldırganın daha sonra kendisine "Üzgünüm" dediğini ve ardındna yumruklamaya devam ettiğini söyledi.

Aldığı darbelerin etkisiyle kendinden geçip bayılan Puerta, kendine gelip metrodan inmeyi ve 911'i aramayı başardı. Saldırganın ise metroda kalmaya devam ettiği ve aynı gün iki erkeğe daha saldırdığı bildirildi.