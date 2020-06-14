Mezarlıkta yer açma kâbusu

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın dünkü verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 909 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 42 bine, vaka sayısı da 830 bine kadar yükseldi. Böylece Brezilya, virüs nedeniyle 41 bin 566 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere’yi geride bırakarak, dünyada ABD’den sonra hem en fazla vakanın hem de en fazla ölümün görüldüğü ülke konumuna geldi.



Cesetler çıkarılıyor



Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya’nın bazı bölgelerindeki yoğun bakım ünitelerinin, yüksek sayıdaki Kovid-19 hastaları nedeniyle kritik durumda olduğunu açıkladı. Sao Paulo kentinde ölü sayısındaki hızlı artışa bağlı mezarlık sıkıntısı nedeniyle yer açmak için en az 3 yıl önce ölenlerin cesetlerinin mezardan çıkarılıp torbalara yerleştirilmesine karar verildi. Belediyenin cenaze servisinin yaptığı açıklamada, mezarlıktan çıkarılan kalıntıların numaralı torbalara konacağı ve geçici olarak 12 konteynerde saklanacağı bildirildi. Konteynerlerin 15 gün içinde cenazelerin farklı yerlere defnedilmesi için birkaç mezarlığa teslim edileceği belirtildi.



Pekin’de hal kapatıldı 11 mahalle karantinada



Çin’in başkenti Pekin’de son iki gün içinde yedi yeni Kovid-19 vakasının ortaya çıkması üzerine kentin en büyük gıda hali olan, 4 bin kiracısı bulunan ‘Xinfadi’ kapatıldı. Koronvirüs kapan ilk üç kişinin gıda halinde çalışan kişiler olduğu, 45 hal işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, halden alınan gıda ve çevre örneklerinde virüse rastlandığı açıklandı. Bu durum üzerine Xinfadi halinin çevresindeki 11 mahalle de karantina altına alındı. Bu mahallelere giriş çıkışlar yasaklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son iki gündür görülen vakaların başkentte 50 günü aşkın süredir rapor edilen ilk hastalar olduğunu açıkladı. Kentte ikinci dalga endişesi yaşanıyor.



Norveç ve Finlandiya İsveç’e sınır açmıyor



Norveç ve Finlandiya, 15 Haziran’dan itibaren İsveç dışındaki komşularına sınırlarını açma kararı aldı. Açıklamada, koronavirüs vakalarının yüksek olduğu İsveç’e ise bir süre daha sınırların açılmayacağı bildirildi. Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo da 15 Haziran’dan itibaren Finlandiya’nın sınırlarını komşularına açacağını duyurdu. Danimarka, Norveç ve Baltık ülkeleriyle 15 Haziran’dan itibaren seyahatlerin normale döneceğini, sadece İsveç’e sınırlarını açmayacaklarını kaydeden Ohisalo, İsveç’teki virüs vakalarının yüksek olmasının bu kararı almakta etkili olduğunu vurguladı. İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, karara tepki gösterdi.



Pastör kiliseyi bara çevirdi!



Arjantin’de bir kilisenin pastörü olan Daniel Cattaneo, ülkede eğlence ve alışveriş merkezlerinin kısmen açılmasına rağmen kiliselerin kapalı kalmaya devam etmesini, kiliseyi bara dönüştürerek protesto etti.Cattaneo “Tapınma barı” adını verdiği bar için kilisenin içine masalar yerleştirdi. Protesto eyleminde kiliselerde dini hizmetlere izin verilmesi çağrısı yapılırken, papazlar garson gibi giyinerek tepsilerinde İncil taşıdı.Garson gibi giyinmiş Daniel Cattaneo, “Kilisemiz açılsın” dedi.



Kovid hastasına ikili akciğer nakli



ABD Chicago’daki Northwestern Memorial Hastanesi’nde Kovid-19’a yakalandıktan sonra akciğerleri büyük hasar gören 20 yaşındaki bir hastaya ikili akciğer nakli yapıldı. Hastanın iyi olduğu açıklandı. Dr. Ankit Bharat, “Nakil olmasaydı hasta şu an hayatta olmazdı. Nakil ölümcül Kovid-19 hastalarına yaşamak için seçenek sunuyor” dedi. Nakilden önce hastanın vücudundan virüsün atıldığından emin olundu. Bu süreç 4 hafta sürdü. Hasta bu süreçte uyutuldu. 6 hafta solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra akciğer nakli yapıldı. Nakil yapılan hasta artık ailesiyle konuşabilecek durumda. Mayıs ayı sonunda da Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir hastaya Kovid-19’u atlattıktan sonra ikili akciğer nakli yapılmış, nakil başarıyla sonuçlanmıştı.