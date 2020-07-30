MI6’nın başında bir Beşiktaşlı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson’un İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’nın yeni başkanı olarak Richard Moore’u atadığı belirtildi. Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda “Politik Direktörlük” görevini yürüten Moore’un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi. Moore, yaptığı açıklamada yeni görevini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 2014-2017’de Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Moore, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü. Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6’da çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı. Akıcı Türkçe konuşan Moore, kariyeri boyunca Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya’da görev yaptı.