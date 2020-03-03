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03.03.2020 - 09:19 | | AA

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.

Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

GÖÇMENLERİN KARAYA ÇIKIŞINI ENGELLEYİP GAZETECİLERE SALDIRMIŞTI
Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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