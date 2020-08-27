Mikrofon açık kaldı, Türkiye'yi itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı gayriresmi toplantıda Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi gündeme geldi.

İki komşu arasında arabuluculuğa soyunan Almanya'nın Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de gerilimin giderilmesi gerektiği konusunda AB savunma bakanlarının görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin sadece iki komşu ülke arasında yaşanan gerginlik olmadığını belirten Kramp-Karrenbauer, bu gerilimin AB ve NATO içindeki iş birliğini de etkilediğini ifade etti. Alman Savunma Bakanı, "Bu nedenle en kısa süre içinde mevcut gerilimin aşılarak gerginliğin azaltıması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz" şeklinde konuştu.

Ancak savunma bakanları toplantısı başlamadan önce bir açık mikrofon kazası yaşandı. Annegret Kramp-Karrenbauer ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazetecilere poz verirken mikrofonlarının açık olduğunu unuttu.

Borrell arabuluculuk çabalarını ve görüşmelerin nasıl geçtiğini sorunca Alman bakan Kram-Karrenbauer, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" dedi.

Berlin yönetimi, Temmuz ayından bu yana Ankara ve Atina'nın masaya oturması için çaba harcıyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Salı günü Atina ve Ankara'yı aynı gün içinde ziyaret etti, gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı.