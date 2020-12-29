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29.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Milletvekilinin sevgilisine kurşun

Rusya’da başarılı bir dansçı olan Natalia Pronina, Moskova’da cadde ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayetin, dansçının bir milletvekiliyle yaşadığı gizli aşk ile bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

Milletvekilinin sevgilisine kurşun

Rusya’nın başkenti Moskova’da başarılı bir dansçı olan Natalia Pronina, dans provasından çıktıktan sonra cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganın silahını ateşlemeden önce dikkat dağıtmak amacıyla olay yerinde şok bombası attığı belirtildi. Rusya’da yayımlanan “Moskovsky Komsomolets”’ gazetesine göre, polisler tanınmamak için maske ve gözlük takan kapüşonlu saldırganın bir kiralık katil olabileceğini düşünüyor.

Rus emniyet kaynaklarına göre, 30 yaşındaki Natalia Pronina, savaş sanatları eğitimi almış bir milletvekiliyle geçtiğimiz yaza kadar gizli bir aşk yaşıyordu. Çiftin ilişkisi, milletvekilinin eşinin durumu öğrenmesinin ardından bitti. Rusya’daki iddialara göre, milletvekilinin eşi, kavga ettiği dansçı Natalia Pronina’yı “Ayağını denk al, yoksa başına gelecekler var” diye tehdit etti. Pronina’nın Kırım’da çalışan şimdiki sevgilisi Alexander Kravchenko ise cinayetle ilgisi olmadığını açıkladı. Öte yandan Pronina’nın arkadaşları, başarılı dansçının, reddettiği erkeklerden biri tarafından öldürülmüş olabileceğini de öne sürdü. Kamuoyunda milletvekilinin kimliği de merak konusu oldu.

 

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