Milli Savunma Bakanlığı’ndan Bahreyn’e tepki: ‘Talihsiz ve beyhude bir gayret’

MSB’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ‘yapıcı’ olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir.”

‘Desteğe devam’

Türkiye’nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye’nin, “Libya Libyalılarındır” prensibiyle hareket ettiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin amacının, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya olduğunun altı çizilerek, “Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetinin daveti ve uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya’da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.