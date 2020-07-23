Milyar dolarlık prens 7 yaşında

Kamuflaj desenli tişörtüyle poz veren Prens, babası William’ın çocukken benzer bir kıyafetle çekilmiş fotoğrafındaki haline benzetildi. Prens George’un giydiği her kıyafet 24 saatte yok satıyor. Doğduğu yıl eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran küçük prensin ekonomik değeri 3.6 milyar dolar ile ifade ediliyor.