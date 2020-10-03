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03.10.2020 - 12:20 | | İHA

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu!

Rusya’da bulunan Kamçatka bölgesinde kıyılara milyonlarca deniz canlısı vurunca Rus hükümeti doğal felaket üzerine araştırma başlattı.

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu!

Rusya’nın Büyük Okyanus’a kıyısı bulunan Kamçatka Bölgesi’ndeki Sahalin Adaları, Kuril Adaları ve Paramuşir Adası çevrelerinde yaşayanlar, 3 gün önce birçok deniz canlısının kıyıya vurduğunu fark ederek yetkililere haber verdi. Bölgeden görüntü ve numune alınmasından sonra daha çok deniz canlısı kıyıya vurdu. Bölge halkı, başlayan doğal felaketi görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rus basını bu görüntüleri kullanarak haberler yapınca bölgeye çok sayıda uzman gönderildi. Ahtapot, balina, yengeç, denizaslanı ve milyonlarca küçük canlı türünün kıyıya vurarak öldüğünün anlaşılması üzerine Rusya Hükümeti’de açıklama yaptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev yaptığı açıklamada felakete yol açan sebebin araştırılması için talimat verdiklerini ve araştırma sonuçlarına göre hemen önlem alacaklarını söyledi.

ÖLÜMLERİN SEBEBİ KİMYASALLAR

Kamçatka Bölgesi Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Başkan Vekili Aleksey Kumarkov kendi imkanlarıyla yaptıkları ilk araştırmalara göre, deniz suyunda normalin 2 katı oranında fenol madde bulunduğunu açıkladı. Kumarkov bölgedeki atık sular yoluyla denize taşına madde nedeniyle deniz canlıların ölebileceğini ayrıca denizde sörf yapan kişilerin ve yerel sakinlerin gözlerinin şiştiğini vücutlarının ise tahriş olduğunu aktardı. Acil önlem alınması gerektiğini söyleyen Kumarkov felaketin daha da büyümesi durumunda tüm okyanusun bundan etkilenebileceğini ifade etti.

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