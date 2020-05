Milyonluk moral

Yarasalardan geçtiği bilinen koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı, ilk kez geçen yıl aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde can almaya başladı. Çin’de ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Yayılma hızı daha önce yaşanan salgınların üzerinde olan Kovid-19’un dünyada bulaştığı kişi sayısı bugün 3 milyonu, ölü sayısı ise 230 bini aştı.



Hayat savaşı



Koronavirüs dünyaya kâbus yaşatmasına rağmen iyileşen hasta sayısı da en büyük moral kaynağı oldu. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada koronavirüsün bulaştığı 1 milyondan fazla kişi hastalığı atlatmayı başardı. Resmi verilere göre, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 247 ülke ve bölgeden 214’ünde Kovid-19 vakası teşhis edildi. Virüsün kendilerine ulaşmadığını bildiren ülke ve bölgelerin sayısı ise 33. Bunların arasında ulaşımı zor olan ve az sayıda kişinin yaşadığı okyanus adaları başı çekiyor.



En fazla hastanın iyileştiği ülkeler



En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (140 bini aştı), İspanya (130 bini aştı), Almanya (120 bini aştı), Çin (77 bini aştı), İran (73 bini aştı), İtalya (71 bini aştı) ve Fransa (48 bini aştı) oldu.



Türkiye’de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı da 48 bini geçti.



Çin’de salgının kontrol altında olduğuna dair sinyallerin alınması üzerine başkent Pekin’deki ünlü saray ‘yasak şehrin’ 3 ayın ardından açılacağı bildirildi.



Güney Kore’de bir ilk yaşandı



Güney Kore, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı. Güney Kore’de geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı. Ülkede ilk vaka 20 Ocak’ta bir Çinli’de görülmüştü. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat’ta tespit edilmişti. Bugüne kadar 10 binden fazla vakanın görüldüğü Güney Kore’de 240’dan fazla kişi hayatını kaybetti.



Elon Musk’tan tuhaf yorum: Önlemler faşistlik



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ABD’de koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin Anayasa’ya aykırı ve “faşistçe” olduğunu öne sürerek “Amerikalılara kahrolası özgürlüklerini geri verin” dedi. Musk, “İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika’ya getiren ya da Amerika’nın inşa ettiği değerlere aykırı” diye konuştu.



Greta’dan 100 bin dolar bağış



İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, salgından etkilenen çocuklara yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu için (UNICEF) bağış kampanyası başlattı. 17 yaşındaki aktivist, bu kapsamda daha önce Danimarka merkezli Human Act adlı kuruluştan ödül olarak aldığı 100 bin doları UNICEF’e bağışladı. Salgını “bir çocuk hakları krizi” olarak niteleyen Greta, “Bu salgın bütün çocukları etkileyecek” dedi.



Bu işin şakası yok!



İngiltere virüsün en çok can aldığı 3. ülke oldu



İngiltere’de hükümetin ilk kez hastaneler dışındaki Kovid-19 ölümlerini de hesaba katmasıyla bu ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 bini geçti. İngiltere böylece dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’dan sonra en yüksek can kaybının olduğu üçüncü ülke konumuna geldi. Avrupa’da ise İngiltere, İspanya ve Fransa’yı geride bırakarak İtalya’dan sonra en çok ölümün bildirildiği ikinci ülke oldu. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab son 24 saatteki yüksek sayıların, ölüm sayılarındaki ani bir artışa işaret etmediğini bildirdi. Raab, hastaneler dışındaki Kovid-19’dan kaynaklanan ölümlerin son 24 saatin rakamlarına yansıtıldığını belirtti.



Hokkaido’da ikinci dalga



Japonya’yı oluşturan en büyük adalardan biri olan, 5 milyon nüfusa sahip Hokkaido, otonomiyle yönetiliyor. Hokkaido şubat ayı sonunda Japonya’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden ilk bölgesel yönetim oldu. Okullar kapatıldı, büyük toplantılar iptal edildi ve insanlar evde kalmaya teşvik edildi. Yerel yönetim, virüsün izini kararlılıkla takip etti. Hastalarla temas eden herkes hemen bulunup izolasyon uygulandı. Bu yöntem işe yaradı ve adadaki yeni vaka sayısı mart ayı ortalarında günde bir veya ikiye düştü. Koronavirüse karşı uyguladığı tedbirlerle örnek gösterilen yerlerden biri olan Hokkaido’da 19 Mart’ta ise olağanüstü hal kaldırıldı ve nisan başında okullar yeniden açıldı. Bu açılımın bedeli ağır oldu. Normal düzene geçildikten 26 gün sonra koronavirüs salgını adayı yeniden vurdu. Bu defa vaka sayısı günde 300’e çıktı. Hokkaido yönetimi artık önlemleri çok daha uzun süre uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.