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23.03.2020 - 15:43 |

Milyonluk vurgun! Zenginlere corona virüsü test kiti sattı bir haftada servet kazandı!

Mark Ali adlı doktor, İngiltere'de herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmamış test kitlerini, aldığı fiyatın üç katına zengin müşterilerine sattı. Bu satış sonucunda bir hafta içinde tam 2 buçuk milyon sterlin (19 milyon TL) kazandığı belirtilen Doktor Ali'ye Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth'ten sert tepki geldi.

Milyonluk vurgun! Zenginlere corona virüsü test kiti sattı bir haftada servet kazandı!

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Doktor Mark Ali'nin özel kliniğinde, kendilerine corona virüsü bulaşmasından kormuş insanlara 375 sterlin karşılığında 6.600'den fazla corona virüsü test kiti sattığı iddia ediliyor. Doktor Ali'nin bu test kitlerini satarak tek bir haftada 2 buçuk milyon sterlin komisyon aldığı belirtiliyor.

Doktor Mark Ali'nin Randox Laboratuvarı tarafından Kuzey İrlanda'da üretilen test kitlerini kendi kliniğinde sattığı iddia ediliyor. Bu laboratuvar, Doktor Ali'nin 375 sterline sattığı test kitlerini 120 sterlinden satıyor. Bu arada testler henüz İngiltere Halk Sağlığı kuruluşu tarafından onaylanmış değil.

Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth şu ifadeleri kullandı:

"Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler."

Doktor Mark Ali kendisine yöneltilen sorular üzerine ise yapmış olduğu işi reddederek, kârının 2.5 milyon sterlin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Doktor Ali, “Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak.” ifadelerini kullandı.

Hastaneden kaçan corona virüs şüphelisi, evinden alındıAnkara'da, Y.Y. (36) corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü.
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