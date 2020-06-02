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02.06.2020 - 12:31 | | AA

2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmişler!

ABD'nin Minneapolis kentinde, polis 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale ederken bu kişilerin 58'i bilincini yitirmiş.

2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmişler!

ABD'nin Minneapolis kentinde, son 8 yılda polisin dizleriyle enselerine bastırması sonucu en az 58 kişinin bilincini kaybettiği bildirildi.

Amerikan CNN haber kanalı, polis departmanından edindiği güç kullanımı verilerini inceledi. Çalışma, Minneapolis'te görevli memurların, 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişi üzerinde bu tekniği uyguladığını ortaya koydu.

Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilincini kaybettiği, bilincini kaybedenlerin 58'inin de siyahi olduğu görüldü.

Minneapolis'te nüfusun yüzde 19'unu siyahiler oluşturuyor.

Çalışma, ABD'de birçok polis departmanında yasak olan enseye dizle bastırma tekniğinin, Minneapolis'te bu süre içinde neredeyse haftada bir uygulandığını da gözler önüne serdi.

Minneapolis polis departmanı sözcüsü ise CNN'nin uygulamaya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

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