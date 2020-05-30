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30.05.2020 - 07:00 | | Ali Çınar

Minneapolis’te durum kötüleşiyor

ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan ve St. Paul ile birlikte “ikiz şehirler” diye anılan 430 bin nüfuslu Minneapolis’te sular durulmuyor.

Minneapolis’te durum kötüleşiyor
Ali Çınar

4 gün önce 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd’un polis tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları ve olaya tepkiler devam ediyor. Tepkilerin bu denli artması ve şiddetlenmesinin en büyük nedeniyse, halen soruşturmada kanıt toplama aşamasına devam edildiğinin açıklanması.
Bununla beraber olay sonrası başlayan protesto gösterileri sadece Minnesota eyaletinde değil, California, New York ve Kentucky’de de kendini gösterdi.
Protestocuların Minneapolis’te polis karakolunu basarak yakması tam anlamıyla bir infial yaratırken, bazı protestocuların dükkanlara girip, malları yağmalaması tepki çekti.

Her ne kadar 500 kişilik bir Ulusal Muhafız Gücü şehirde kontrolü sağlamaya çalışsa da, Minneapolis’te tedirginlik devam ediyor. Başkan Donald Trump, olaylara tepki gösterip, kentin Belediye Başkanı’nı “liderlik yapamadığı” gerekçesiyle eleştirirken, eyalet valisi ile koordineli bir şekilde olayın seyrini yakından takip ettiğini açıkladı.

Son olur mu?

Neticede, olayların hemen yatışması beklenmediği gibi, soruşturma ne kadar uzun sürerse, protestolar da o denli devam edeceğe benziyor. Bununla birlikte akla şu soru da geliyor: Bu olaylar son olur mu? Bence maalesef son olmaz! Nitekim 2017 yılından bu zamana kadar ABD’de toplam 698 siyahi Amerikalı, polis tarafından öldürülmüş.

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