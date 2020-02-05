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05.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Mirasyedinin Paris sefası

Geçen yıl ölen ünlü modacı Karl Lagerfeld, kedisine milyonlarca sterlinlik servet bırakmıştı. Akıbeti merak edilen en zengin kedinin Paris’te iki bakıcı ve korumayla yaşadığı ortaya çıktı

Mirasyedinin Paris sefası

Herkesten çok seviyordu

Moda devi Chanel’in tasarımcısı Karl Lagerfeld, geçen yıl şubat ayında 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Karl Lagerfeld 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Birman cinsi kedisi Choupette’e bırakmıştı. Kedisine aşık olduğunu, günde 50 fotoğrafını çektiğini, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Karl Lagerfeld’in kedisinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Mirasyedinin Paris sefası

Mirasyedinin Paris sefası

32 bin takipçisi var

Pek çok ünlü kişiyle fotoğrafları olan, moda kampanyalarının yüzü yapılan Choupette’in iki bakıcı ve bir korumayla Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı ortaya çıktı. Instagram’da adına hesap açılan Choupette’in 32 bin takipçisi var. Her yere kendine ait iPad’i ve Louis Vuitton ile Goyard’ın özel tasarım kıyafetleriyle seyahat eden kedinin, ABD’li televizyon yıldızı Kardashian ailesi kadar ünlü olduğu belirtildi. 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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