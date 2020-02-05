Mirasyedinin Paris sefası

Herkesten çok seviyordu

Moda devi Chanel’in tasarımcısı Karl Lagerfeld, geçen yıl şubat ayında 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Karl Lagerfeld 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Birman cinsi kedisi Choupette’e bırakmıştı. Kedisine aşık olduğunu, günde 50 fotoğrafını çektiğini, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Karl Lagerfeld’in kedisinin akıbeti merak konusu olmuştu.

32 bin takipçisi var

Pek çok ünlü kişiyle fotoğrafları olan, moda kampanyalarının yüzü yapılan Choupette’in iki bakıcı ve bir korumayla Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı ortaya çıktı. Instagram’da adına hesap açılan Choupette’in 32 bin takipçisi var. Her yere kendine ait iPad’i ve Louis Vuitton ile Goyard’ın özel tasarım kıyafetleriyle seyahat eden kedinin, ABD’li televizyon yıldızı Kardashian ailesi kadar ünlü olduğu belirtildi.