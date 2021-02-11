MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile görüştü
ABONE OL
11.02.2021 - 21:00 | | AA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’de Ürdün Başbakanı Beşir el- Hasavne'yi kabul etti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele kapsamında ortak hareket etme konularında fikir alışverişi yapıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile görüştü

 

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu’daki barış süreci ve 8 Şubat’ta Arap Birliğinin Dışişleri Bakanları düzeyinde "Filistin meselesi" için gerçekleştirdiği zirveden çıkan kararların da masaya yatırıldığı aktarıldı. 

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ürdün'e son resmi ziyaretini 18 Ocak 2020'de gerçekleştirmişti.

Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci olay! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Feci olay! 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı! Son tablo az da olsa umut verici...

Son dakika: Bakanlık sıcak gelişmeyi paylaştı! Son tablo az da olsa umut verici...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet