11.02.2021 - 21:00 | | AA
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire’de Ürdün Başbakanı Beşir el- Hasavne'yi kabul etti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele kapsamında ortak hareket etme konularında fikir alışverişi yapıldı.
Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.