Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile görüştü

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu’daki barış süreci ve 8 Şubat’ta Arap Birliğinin Dışişleri Bakanları düzeyinde "Filistin meselesi" için gerçekleştirdiği zirveden çıkan kararların da masaya yatırıldığı aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ürdün'e son resmi ziyaretini 18 Ocak 2020'de gerçekleştirmişti.