19.02.2021 - 01:02 | | AA
Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit Kovid-19’a yakalandı
Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Bakan Muit, başkent Kahire'deki evinde karantinaya girdi. Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Mısır'da Başbakan Yardımcısı Hani Yunus'un yanı sıra İskenderiye, Asvan ve Dekahliye valileri de koronavirüse yakalanmıştı.
Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 50’ye, vaka sayısının 174 bin 426, iyileşen hasta sayısının da 135 bin 349’a ulaştığı belirtildi.
Mısır’da Kovid-19 aşılama süreci öncelikli sağlık personeline olmak üzere 21 Ocak'ta başlamıştı.
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