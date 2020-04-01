Mısır Piramitlerinde ‘Evde Kal’ mesajı

Dünyada 800 bini aşkın vaka, 40 binden fazla ölüme sebep olan corona virüsüne (Covid-19) Mısır Piramitleri, İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, koronavirüsle mücadele kapsamında halka mesaj vermek için ışıklandırıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Piramitlerde İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajı verildi. Ayrıca salgına karşı yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına "Bizi güvende tutanlara teşekkür ederiz" denildi.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 710 vakanın kaydedildiği Mısır’da şu ana kadar virüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti.