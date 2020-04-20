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20.04.2020 - 00:08 | | AA

Mısır ve Fas'ta corona virüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 239'a Fas'ta 141'e çıktı.

Mısır ve Fas'ta corona virüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 239'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 300 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 732'ye ulaştığı duyuruldu.

Fas

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt el-Talib, yaptığı basın basın toplantısında, 3 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 141'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 291 artarak 2 bin 855 olduğunu belirten Talib, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 327'e ulaştığını kaydetti.

 

 

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