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28.03.2020 - 23:07 |

Mısır ve Fas'ta corona virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 36'ya, Fas'ta 24'e yükseldi.

Mısır ve Fas'ta corona virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1'i İtalyan, 5'i Mısırlı 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

Ölen Mısırlıların başkent Kahire, Dimyat, El-Minya ve Port Said kentlerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede biri Ürdün vatandaşı olmak üzere 40 kişide daha Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 576'ya yükseldiği, şu ana kadar da 121 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Fas'ta 24 kişi öldü

Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, basına yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını söyledi. Murabıt, 11 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Ürdün'de vaka sayısı 246'ya ulaştı

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında 11 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 246'ya yükseldiğini ifade etti.

Yeni vakalardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Cabir, şu ana kadar 18 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, vaka sayısında yaşanan düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini, halen çok dikkatli olmak gerektiğini dile getirdi.

Adayile, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

 

İstanbul'da corona virüs tedbirleriİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Vali Yerlikaya bir açıklama daha yaparak, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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