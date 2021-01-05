Mısır'da 4 doktor daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta ülke genelinde 4 doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ve salgında ölen doktor sayısının 276'ya yükseldiği duyuruldu.

Söz konusu doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan doktor sayısına ise değinilmedi.

Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 805'e, vaka sayısının 142 bin 187'ye, iyileşen hasta sayısının ise 113 bin 898'e ulaştığı belirtildi.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Doktorlar Sendikası tarafından Kasım 2020'de yapılan açıklamada, salgının başladığı şubat ayından itibaren 193 doktorun hayatını kaybettiği, virüse yakalanan doktor sayısının ise 3 bin 586 olduğu kaydedilmişti.