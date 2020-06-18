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18.06.2020 - 05:24 | | AA

Mısır'da corona virüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti

Mısır'da yeni tip corona virüs nedeniyle 84 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır'da corona virüs nedeniyle 84 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs kaynaklı can kaybı sayısının 1850'ye yükseldiği belirtildi.

1363 kişinin enfekte olduğu, 84 kişinin daha öldüğü ve toplam vaka sayısının 49 bin 219'a çıktığı ifade edildi.

Ülkede 411 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 13 bin 141'e yükseldiği kaydedildi.

73 doktor hayatını kaybetti

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada da virüs nedeniyle ölen doktor sayısının 73 olduğu, virüs bulaşan doktor sayısının ise 430'u aştığı bildirildi.

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