19.07.2020 - 02:56 | | AA
Mısır'da corona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip corona virüs salgını nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 251'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, 698 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 87 bin 172'ye çıktığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca 566 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu, böylece iyileşen sayısının 27 bin 868 olduğunu da duyurdu.
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