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14.07.2020 - 01:56 | | AA

Mısır'da corona virüs ölümleri artıyor

Mısır'da yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 77 artarak 3 bin 935'e yükseldi.

Mısır'da corona virüs ölümleri artıyor

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 931 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 935'e ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 83 bin 1'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 556 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 24 bin 975'e ulaştığı bildirildi.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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