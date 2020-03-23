Mısır'da corona virüsten 4 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı.
4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi.
Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.