MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Mısır'da corona virüsten 4 kişi daha öldü
ABONE OL
23.03.2020 - 01:28 | | AA

Mısır'da corona virüsten 4 kişi daha öldü

Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Mısır'da corona virüsten 4 kişi daha öldü

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 33 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 327'ye ulaştı.

4 kişinin daha yaşamını yitirdiği salgında ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 56 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Öte yandan, el-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, Kovid-19'la mücadele çalışmaları yürüten Tümgeneral Halid Şeltut'un da salgında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: Bugün 9 can kaybı, 289 da yeni vaka var

Son dakika | Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: Bugün 9 can kaybı, 289 da yeni vaka var

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber