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19.03.2020 - 22:35 |

Mısır'da corona virüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Mısır'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7'ye yükseldi.

Mısır'da corona virüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 68 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mücahid, 46 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının 256'ya yükseldiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü ayrıca virüs tespit edilen kişilerden 28'inin iyileştiğini belirtti.

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak açıklanmıştı.

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