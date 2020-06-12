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12.06.2020 - 00:21 | | AA

Mısır'da covid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

Mısır'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 1377'ye yükseldi.

Mısır'da covid-19 kaynaklı can kaybı 1377'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1377'ye, vaka sayısının da 39 bin 726'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 402 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 10 bin 691'e ulaştığı ifade edildi.

Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtıUşak'ın Eşme ilçesinde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir kişi annesini silahla vurduktan sonra, olay yerine gelen polis ve bekçilere de tüfekle ateş açtı. saçmaların isabet ettiği 1 polis ile 2 bekçi yaralandı. şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan anne ve güvenlik görevlilerinden bir bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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